Столичният общински съвет (СОС) прие предложението на кмета на София Васил Терзиев Столичната община да придобие безвъзмездно от държавата скулптурните фигури и барелефи от Паметника на Съветската армия. Решението предизвика политически спорове, протест и нови призиви за обществен дебат за бъдещето на монумента и пространството в Княжеската градина.

Докладът на кмета, включен в дневния ред на днешното заседание на СОС, предвижда Столичната община да приеме правото на управление върху имот - частна държавна собственост в район „Панчарево“, село Лозен, местност Джуджин азмак, както и правото на собственост върху движимите вещи, съхранявани в него. Имотът в момента се управлява от областния управител на София и се предлага да бъде използван за нуждите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Общината.

В него се съхраняват бронзовите фигури на червеноармеец, селянка и работник от Паметника на Съветската армия. В доклада се посочва, че художественият ансамбъл включва и други композиционни елементи – релефните композиции „Посрещане на съветската армия“, „Отечествената война“, „Тилът“, „Октомври 1917“, както и венци на славата, разположени в имот на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 99А.

Демонтират плочи от Паметника на Съветската армия (ВИДЕО+СНИМКИ)

С цел трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение кметът предлага Общината да придобие безвъзмездно всички скулптурни фигури и барелефи, като след това бъдат проведени разговори и обществено обсъждане за мястото и облика на ансамбъла, като част от културната памет на София. Общата максимална балансова стойност на активите е 12 203 560,18 евро.

След приемането на решението Васил Терзиев заяви, че фигурите и барелефите трябва да бъдат собственост на Столичната община, тъй като тя вече притежава земята. По думите му това ще позволи решенията за бъдещето на паметника да се вземат от СОС, а не еднолично от кмета. Той подчерта, че предстои дебат дали художественият ансамбъл трябва да бъде възстановен на същото място или преместен другаде.

Кметът посочи, че до края на есента се очаква да приключи изработването на идейни проекти за бъдещето на пространството в Княжеската градина, като ще има и обществени обсъждания. Според него там трябва да се реализира проект, „свързан с нещо, което ни обединява, а не нещо, което ни разединява“.

ВАС за демонтажа на Паметника на Съветската армия: Частни лица нямат право да обжалват

Решението срещна остра реакция от групата на МК „БСП за България“ в СОС. Председателят на групата Иван Таков заяви, че докладът е не само нецелесъобразен, но и незаконосъобразен. Според него документът не съдържа финансова обосновка и не отговаря на изискванията на общинската наредба за даренията.

Преди заседанието на съвета, пред сградата на Столичната община граждани се събраха на протест срещу предложението и в подкрепа на позицията на БСП. Иван Таков обясни, че ако намерението е общината да осигури средства за реставрация на фигурите и те да бъдат върнати върху постамента в Борисовата градина, това би получило подкрепа. Той подчерта, че паметникът е част от културно-историческото наследство и не трябва да бъде забравен.

От групата на „Синя София“ също коментираха темата, но с различен акцент. Общинският съветник Вили Лилков заяви, че демонтажът на Паметника на Съветската армия трябва да продължи и че СОС и кметът трябва да пристъпят към изпълнение на старото решение за организиране на международен конкурс за цялостно осмисляне на пространството в Княжеската градина.

Какво се крие под Паметника на Съветската армия в София

По думите му още от 2012 г. има последователни решения за конкурс с международно участие за бъдещето на цялата градина, а не само на мястото на паметника. Според Лилков Княжеската градина трябва да се разглежда като цялостен паметник на градинско-парковото изкуство, а бъдещето ѝ не бива да се определя чрез временни решения и „панаирджийска култура“.

Процесът по демонтиране на Паметника на Съветската армия в парк „Княжеска градина“ в София започна на 12 декември 2023 г. след решение на областния управител Вяра Тодева.

Редактор: Ивета Костадинова