„Всички ние в България имаме огромна нужда от култура, духовност и образование. Те не се отнасят само до един исторически период, определена година, политическа конюнктура и поколение, а са минало, настояще и бъдеще”. Това заяви Илияна Йотова на церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2, на която удостои с Почетния знак на президента видни дейци на културата и образованието. На събитието присъстваха министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев и министърът на културата Евтим Милошев.

„Отличията са не само институционално признание. Днес от името на целия български народ ви казвам благодаря и поклон пред вашата дейност и талант, пред вас като хора и общественици, които дават толкова много за културата и духовността на България“, обърна се към отличените Йотова.

Тя допълни, че именно българската идентичност ни е нужна, за да се справим с днешните предизвикателства. Йотова изрази и своята убеденост, че в рамките на настоящото правителство ще има изцяло нов подход, така че за култура да не се говори на последно място, а образованието да не е между другото.

За приноса си към читалищното дело бе отличен Александър Милушев – дългогодишен секретар на Образцовото народно читалище „Заря - 1858“ в Хасково. Йотова напомни, че тази година се отбелязват 170 години общонародно читалищно дело и изтъкна работата му със самодейци, постигнали международна слава.

Поетът, публицист и директор на Националния литературен музей Атанас Капралов получи Почетния знак за значимата си литературна и обществена дейност. „В технологичния 21-ви век хуманитарните науки ни връщат към човешките добродетели”, подчерта Илияна Йотова при връчването.

Д-р Веселин Александров беше удостоен заради общественозначимата си дарителска дейност. През 2025 г. лекарят, който живее във Франция, дарява на Националния исторически музей безценна семейна реликва – първото издание на творбата на Георги Раковски „Ключ Бълга́рскаго язика́“. Йотова определи този жест като „символ на истинско родолюбие, който говори повече от крещящите лозунги”.

За академичния ѝ принос в развитието на българската школа по стенна живопис бе отличена проф. д-р Елена Кантарева. Особено внимание бе обърнато на нейната забележителна работа по Пловдивската базилика, която днес събира хора от цял свят.

Д-р Иван Ангелов, дългогодишен директор на Регионалната библиотека „Петко Р. Славейков“ във Велико Търново, беше награден за утвърждаването на библиотечното дело у нас. „Няма нищо по-добро от това да научим децата си какво означава книгата, да усетят аромата ѝ и да знаят, че отварят огромен прозорец към света”, изтъкна Йотова.

Легендарният композитор и основател на „Диана Експрес” Митко Щерев бе отличен за цялостния му принос към съвременното българско музикално изкуство. „Имате особени отношения с времето. Никога не влязохте в рамката му и го превърнахте в свой слуга. Има едно щастливо поколение, израснало с песните ви, чиито текстове са дълбоко в душите ни”, отбеляза емоционално Йотова.

От името на наградените благодарност изказа Атанас Капралов, който припомни думите на акад. Дмитрий Лихачов, че България е държава на духа, която оцелява във вековете благодарение на своята писменост, език и култура.

По време на церемонията, в присъствието на китайския посланик у нас Дай Цинли, бе обявено, че с Почетния знак на президента е отличен и проф. Гъ Джъцян – дългогодишен преподавател по български език, обучил поколения българисти в Пекинския университет за чужди езици. Отличието му ще бъде връчено официално в китайската столица от българския посланик там.

