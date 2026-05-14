Тази седмица британският министър-председател Киър Стармър се бори за политическото си оцеляване, след като над 80 членове на собствената му Лейбъристка партия го призоваха да подаде оставка, а последните проучвания го посочват като най-непопулярния лидер в историята на Великобритания. Всичко това се случва едва две години, след като встъпи в длъжност на "Даунинг Стрийт" 10 след убедителна победа.

Оставки на заместник-министри и призиви за оставка на премиера сър Киър Стармър – такава е ситуацията в Обединеното кралство след загубата на изборите за общински съвети. Въпреки недоволството от изборното представяне на Лейбъристите, Стармър заяви, че няма да подаде оставка.

"Резултатите са тежки. Приемам това. Те отразяват настроенията на избирателите, които смятат, че животът им не се е променил достатъчно или достатъчно бързо. Това продължава отдавна. Ние бяхме избрани, за да се справим с този проблем. Няма да се откажа от тази отговорност и да хвърля страната в хаос", заяви британският премиер.

Киър Стармър обяви, че няма да подава оставка



Според британски медии се очаква министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг да подаде оставка и да се изправи срещу Стармър в битка за лидерството на партията. В навечерието на новия парламентарен сезон, двамата проведоха рекордно кратка 17-минутна среща на "Даунинг стрийт" 10. За какво са разговаряли не става ясно.



Сред възможните кандидати за поста на Стармър е и вицепремиерът Анджела Райнър. По-рано днес, тя заяви, че е била проверена от финансовите институции за нарушения. Ако Стармър напусне поста, наследникът му ще бъде седмият поред премиер за последните 10 години след Брекзит и оставката на лорд Дейвид Камерън. В същото време главният секретар на Министерството на финансите Джеймс Мъри заяви пред Би Би Си, че оставката на Стармър е спекулация и че правителството има много работа, която да свърши.

"Бях избран за петгодишен мандат. Възнамерявам да го изпълня докрай", подчерта Стармър.

"Няма да се откажа от лидерския пост": Киър Стармър с важна реч за бъдещето на Лейбъристката партия

Изборите отбелязаха началото на нова глава в политическата история на Острова – след 100-годишна двупартийна система, сега към нея се добавят 3 нови партии. Управляващите лейбъристи загубиха почти 1500 места в общинските съвети в полза на популистката крайнодясна партия на Найджъл Фараж Reform UK, "Зелените" и либералдемократите.



"Толкова сме свикнали да разглеждаме политиката през призмата на ляво и дясно, а все пак Reform успява да печели в райони, които винаги са били консервативни; в същото време ние убедително доказваме, че можем да побеждаваме и в райони, където, честно казано, Лейбъристите доминират още от края на Първата световна война", изтъкна Найджъл Фараж.



Въпреки триумфа на изборите, Фараж също го чака неясна съдба. През 2024 г. той е получил дарение от 5 млн. паунда от крипто милиардер, които не са били декларирани по надлежния ред. Според политика, средствата са били за осигуряване на доживотната му охрана. Ако бъде открито нарушение, Фараж ще трябва да подаде оставка като депутат.

Редактор: Станимира Шикова