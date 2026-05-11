Британският премиер Киър Стармър произнася важна реч в 10:00 ч. местно време, съобщава "Би Би Си". В нея той ще се опита да убеди депутатите от Лейбъристката партия, че е правилният човек за поста.

Лейбъристката партия претърпя тежки загуби на изборите в цяла Великобритания в четвъртък. Това доведе до спекулации за оспорване на лидерството ѝ.

Речта започна под бурни аплодисменти и възгласи: "Давай, Киър!" Стармър започна с думите, че резултатите от изборите миналата седмица са били „трудни, много трудни“. Той заяви, че поема отговорността за тях.

„Ако не направим това както трябва, страната ни ще поеме по много мрачен път", продължи Стармър.„Някои хора са разочаровани от мен“, призна Стармър, като допълни, че има и такива, които се съмняват в него. „Знам, че трябва да им докажа, че грешат, и ще го направя“, обясни той. Стармър подчерта, че Лейбъристката партия ще „се изправи пред големите предизвикателства“. Премиерът очерта успехите на своето правителство, сред които е стабилизирането на икономиката.

Стармър беше попитан дали е обмислял да се оттегли след резултатите от изборите. Той каза, че постоянната смяна на лидери при предишното консервативно правителство „струваше на тази страна изключително много“. Именно работещите хора „платиха цената“ и лейбъристите „няма да причинят това“ на страната, добави той.

Стармър призна, че се чувства неудовлетворен, но подчерта, че носи "отговорността да осъществи промяната", за която лейбъристите бяха избрани.

„Няма да се откажа“, казва Стармър, когато го попитаха дали ще се бори за лидерска позиция, ако такова съревнование бъде организирано от депутат. Той добави, че Великобритания е „разумна, толерантна, достойна страна“ и това е „Великобритания, за която ще се боря“.

Той беше категоричен, че Лейбъристката партия е наследила „ужасно наследство“ от предишното консервативно правителство.

Припомняме, че в събота, депутатът от Лейбъристката партия Катрин Уест заяви пред "Би Би Си", че ще се опита да оспори лидерство на Стармър, ако министър от кабинета не се изправи срещу Киър Стармър. Тя заяви, че е възможно да се кандидатирам за лидер на Лейбъристката партия. Но в неделя, отново в разговор с "Би Би Си", Уест леко промени тази опция. Тя каза, че ще изслуша речта на премиера в понеделник и ако не е доволна, ще действа.

Киър Стармър обяви, че няма да подава оставка

За да предизвика надпревара за лидер, Уест ще се нуждае от подкрепата на 81 депутати от Лейбъристката партия - една пета от настоящия брой. На въпрос дали може да събере достатъчно хора, тя отговори: „Ще разберем, когато изпратя имейла си до парламентарната Лейбъристка партия".

Друг депутат от Лейбъристката партия - Навенду Мишра, каза че Стармър „безспорно“ е бил една от причините за загубата на подкрепата на лейбъристите на последните избори.

На въпрос за намерението на колежката му Катрин Уест да предизвика евентуална надпревара за лидерство, депутатът от Стокпорт заяви пред предаването „Today“ на Radio 4: „Надявам се да избегна тази ситуация“. Попитан за Анджела Рейнър и Анди Бърхам като потенциални лидери на партията, Мишра отговори: „Няма лесни отговори тук. Бих искал да кажа, че просто трябва да продължим както досега, но за съжаление това не е вариант“.

