Великобритания се изправя в четвъртък пред ключови местни избори. Това ще бъде най-голямото гласуване след парламентарния вот преди две години и може да се превърне в своеобразен тест дали да бъде сменен губещия популярност британски премиер Киър Стармър. В оспорваната надпревара за гласове се включват и две българки. Нели Гьошева е кандидат за общински съветник в лондонския район Енфилд, а Ивелина Банялиева в град Питърбъро.

Във Великобритания е ден за размисъл. Според анализатори политическата картина може да се промени от двупартиен в многопартиен модел. Причината е партията на Найджъл Фараж - политикът, който с антимигрантската си риторика, насочена основно срещу българските и румънските работници, през 2016 година направи политическата атмосфера на Острова толкова нажежена, че се стигна до референдума за Брекзит и впоследствие до излизането на Великобритания от Европейския съюз.

Сега той буквално се завръща на политическата сцена във Великобритания, отново разпалвайки антимигрантски настроения. Фараж концентрира атаките си върху премиера Киър Стармър и е най-гласовитият критик на Лейбъристката партия. Според него, ако лейбъристите претърпят тежка загуба на тези избори, макар и местни, партията трябва да смени своя лидер. Социологическите проучвания показват, че в момента Киър Стармър се радва на одобрението на едва 18–19% от избирателите, а близо половината британци смятат, че той трябва да подаде оставка и да бъде заменен с по-убедителен лидер.

Причините за това са много - икономическата обстановка, поскъпването на живота на Острова, както и външнополитически теми. Един от големите дебати беше защо Великобритания не подкрепи Съединените щати във войната с Иран. Фараж твърди, че има отговор на всички тези въпроси и че би представлявал Великобритания много по-добре на международната сцена, включително благодарение на приятелството си с Доналд Тръмп. Тези избори наистина са голям тест, защото се гласува за над 5000 места в общинските съвети в Англия. Освен това се избират представители и в местните парламенти на Шотландия и Уелс.

Ивелина Банялиева, която е кандидат за общински съветник в британския град Питърбъро, заяви за NOVA: „Вярвам, че когато хората са представени и чути, има по-малко разделение. Моята цел е да обединявам общностите и да работя за реални резултати. Източноевропейците, включително българите, са важна част от обществото тук и допринасят значително. Те заслужават да бъдат представени и чути".

"Горда съм, че съм първият български кандидат от Консервативната партия и се надявам това да отвори врати и за други мои сънародници. Дойдох в Англия преди 20 години - първо да уча, а впоследствие създадох един от първите си бизнеси тук и реших да остана. Имам прекрасна дъщеря, семейството ми е тук и постепенно всичко важно за мен се премести тук. Но България ми липсва страшно много. Горда съм, че съм българка. Горда съм, че съм от града на Левски - Карлово. Никога няма да забравя корените си“, споделя тя.

