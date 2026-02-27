Британският премиер Киър Стармър претърпя тежко поражение на частичните парламентарни избори в избирателния район Гортън и Дентън в графство Голям Манчестър. Това е най-важният електорален тест за неговата Лейбъристка партия от почти година насам и поражението носи сериозни политически последици.

На извънредния вот в четвъртък Зелена партия на Англия и Уелс постигна исторически пробив, като прибави още един свой депутат в Камарата на общините. Кандидатката на Зелените Хана Спенсър спечели с 14 980 гласа, което ѝ осигури мнозинство 4 400 гласа повече от втория представител – партията Reform UK. Тя получи 10 578 гласа, а лейбъристите останаха трети с 9 364 гласа.

Британският премиер заяви, че е необходимо изграждането на „твърда сила“ в Европа

Това е първата победа на Зелената партия на парламентарни избори в Северна Англия и първият случай, в който тя печели изборна надпревара на такова ниво. Според политическите наблюдатели този резултат подчертава разпадането на двуполюсния модел в британската политика, доминиран традиционно от лейбъристите и консерваторите.

Победата на Зелените идва на фона на намаляващата подкрепа за лейбъристите, които преди това държаха сектора от почти век. „Резултатът несъмнено е разочароващ“, коментира председателят на партията Анна Търли, след като левицата събра приблизително половината от гласовете, които получи на последните общи избори през 2024 г.

Резултатът носи сериозни предизвикателства за Стармър и неговото ръководство. От една страна, поражението засилва въпросите за неговата лидерска позиция, а от друга – очертава по-широката фрагментация на изборните настроения сред избирателите. Анализатори отбелязват, че слабият икономически растеж и серия от политически сътресения допринесоха за спад в подкрепата за управляващите.

Нова оставка в кабинета на Киър Стармър, оттегля се директорът по комуникациите

В емоционалната си реч след победата Хана Спенсър обеща да работи за доверието на избирателите и да представлява техните интереси в парламента. За Зелените това означава не само нов етап в развитието на партията, но и увеличение на общия ѝ брой депутати до петима. Досега тя имаше малък брой представители в Камарата на общините.

Резултатът може да предизвика допълнителни промени преди майските регионални и местни избори, когато лейбъристите се очаква да имат още по-големи трудности на национално ниво.

Редактор: Цветина Петкова