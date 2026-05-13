Ако погледнете към източния хоризонт в часа преди изгрев на 14 май, ще да видите рядка гледка - Луната, Сатурн и Марс ще образуват космически триъгълник в сиянието на изгряващото слънце, докато леденият гигант Нептун ще се крие незабелязан наблизо, съобщава Space.com.

Намаляващият лунен сърп, осветен едва на 8%, ще се намира ниско над източния хоризонт, докато утринната светлина постепенно озарява небето. Сатурн ще изглежда като ярък обект, подобен на звезда, долу вдясно от Луната, а червеникавото сияние на Марс ще се вижда още по-ниско, вляво от двойката.

Нептун също ще присъства на този космически "спектакъл" - приблизително на 10 градуса вдясно от тънкия лунен сърп, което е приблизително колкото ширината на свит юмрук, държан на една ръка разстояние към небето. Но ще бъде твърде слаб, за да се види с невъоръжено око.

Марс, Сатурн и Луната ще бъдат на по-малко от 20 градуса над хоризонта по време на изгрева.

Макар че космическото трио ще може да се наблюдава с просто око, не се препоръчва това да се прави с телескоп заради близостта им до изгряващото Слънце. Насочването на телескоп или бинокъл към Слънцето може да доведе до незабавна и трайна загуба на зрението.

През следващите нощи естественият спътник на Земята ще изчезне от предутринното небе преди фазата на новолуние на 16 май, докато Марс и Сатурн постепенно ще се отдалечават един от друг сред звездите на съзвездието Риби.

