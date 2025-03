НАСА и американската компания "Файърфлай Аероспейс" разкриха първите изображения с висока разделителна способност на лунен залез. Снимките са направени от роботa, който кацна на повърхността на Луната в началото на март, съобщават световните информационни агенции.

Sunsets hit differently on the Moon! More images below of the horizon glow that comes to life just above the Moon’s surface as the sun goes down. This milestone embodies all the achievements from this historic Firefly mission. Thank you #BlueGhost for the final goodbye. Until… pic.twitter.com/qfmETBIVDT