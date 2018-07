Красота в небето. В нощта на петък срещу събота светът наблюдава истински небесен спектакъл. Видяхме най-дългото за столетието пълно лунно затъмнение.

То започна в 21.24 часа, а пълната фаза продължи от 22.30 до 00.13 часа. Спътникът на Земята остана изцяло в нейната сянка повече от 1 час и 42 минути.

Явлението се наблюдава, когато Слънцето, Земята и Луната се подредят в права линия, като Земята хвърля своята сянка върху естествения си спътник.

Тази година Луната попадна във вътрешната, по-тясна сянка, наречена „умбра“. Затова и цветът й беше кърваво червен.

В същото време Марс се оказа рекордно близо до Земята - „само” на 57,6 милиона километра разстояние от нас. Затова тази нощ в небето имаше два ярки обекта. Марс не е бил толкова близо до нас от 15 години. Според НАСА подобно приближаване няма да се случи отново до 2287-ма година.

У нас началото на явлението беше в 21:24 часа. Луната придоби червеникав цвят. Той е характерен за пълното затъмнение и се получава в резултат на пречупването на слънчевата светлина през земната атмосфера.

Впечатляващото лунно затъмнение беше наблюдавано от Европа, Африка, Азия и Австралия, не и в Северна Америка. А най-добрата гледна точка според учените е била Етиопия.

Are you watching the live #LunarEclipse in person or online? We are!



🌕🌖🌗🌘🌑🌒🌓🌔🌕



It's visible to much of Earth’s population except North & Central America (& globally online). Totality is between 3:30pm – 5:13pm ET.



Watch it live now: https://t.co/PZcEFHU2Gk pic.twitter.com/ETvvzQDnFH