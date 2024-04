Висока черна ограда ще бъде поставена пред популярна гледка на вулкана Фуджи в Япония. Целта е да се ограничат тълпите от чуждестранни туристи, пише Си Ен Ен.

Курортният град Фуджикавагучико разкрива внушителни гледки към известния японски вулкан. Най-популярното място за снимки в града е пред смесения магазин Lawson. Чужденците запечатват красотата на планината Фуджи, заедно с искрящите светлини на популярната верига магазини, като по този начин запазват спомена за японската действителност.

Общината в града е решена да предприеме мерки и да постави ограда, която да блокира достъпа до гледката. Според властите в града проблемите с туристите са все повече, тъй като оставят своя боклук и не спазват правилата за безопасност на пътя. „Жалко е, че трябва да вземем подобни мерки”, казват от общината във Фуджикавагучико.

Оградата ще бъде поставена в началото на следващата седмица и ще е с размери от 2,5 м височина и 2 м широчина. Градът Фуджикавагучико се намира в префектура Яманаши, откъм северната част на вулкана Фуджи, и на около 100 км западно от столицата Токио.

I asked a tourist why she was taking a picture of Mt.Fuji through LAWSON? According to her, this place is a famous sight seeing spot in Fujikawaguchiko area. There are many internet posts on SNS and YouTube about this place. It's probably because there're no LAWSON overseas. pic.twitter.com/Mh74573S8P