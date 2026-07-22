Неправоспособен шофьор, управлявал автомобил с 2,55 промила алкохол, е задържан в Троянско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Вчера, около 20:30 ч., полицейски служители установили, че 42-годишен мъж от Троян без книжка управлява лек автомобил в село Добродан, предаде кореспондентът на БТА в Троян Преслава Иванова.

Полицията задържа шофьор на тир с над 3 промила алкохол край ГКПП „Лесово“

При проверка с дрегер било установено, че той е шофирал след употреба на алкохол, като пробата отчела 2,55 промила алкохол в издишания въздух.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Троян. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Никола Тунев