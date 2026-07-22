Поемането на нов дълг през определена бюджетна година не може да надвишава размера на новия дълг и 0,5% от брутния вътрешен продукт за предишната година. Това гласи предложение на „Синя България“, което беше представено на среща в Министерския съвет с парламентарни групи. Председател на КОД и съпредседател на „Синя България“ Петър Москов обясни в предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS, че предложението е конституционна дългова спирачка по примера на Германия.

„Липсата на такова ограничение на дълговете, поемани от безотговорни политици, които финансират моментните си задължения или стават добри и обичани от избирателите си, но след това някой друг плаща за това, е политиката, която води до фалити, стагнация, инфлация, до икономически колапс. Извън икономическите параметри, тук има и важен философски въпрос – за отговорността. Предложението на „Синя България” връща отговорността в политика и връща бюджета към реалността”, заяви Москов.

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По думите му изключение е възможно при криза, природно бедствие или някаква нужда, за която цялото общество е убедено, че е нужно усилие и нови пари за голям национален проект.

Москов заяви, че единствената реакция на управляващите на предложението на „Синя България” е било интервю на вицепремиера Атанас Пеканов, в което той нарича предложението „откровена глупост”. „Обществен диалог не се води по важните неща. Отиваме на 2 млрд. само за обслужване на лихвите по заемите, които взимаме. Едновременно с това споровете в бюджета са на тема дали директорът на Сметната палата ще взима 1000 лв. повече или по-малко”, коментира съпредседателят на „Синя България”.

По думите му германското общество е „сложило юзда” на безотговорните си политици и това е причината страната да посреща кризите с пълна хазна и с възможност да интервенира при криза. „Това, което искаме ние, е същата отговорност, финансова стабилност и ясни публични финанси, както са в Германия”, категоричен бе Москов.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова