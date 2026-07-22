В Брюксел посланиците на Европейския съюз продължават да обсъждат новите санкции срещу Русия. В момента Гърция остава последната държава, която блокира 21-вия пакет.

Атина се опитва да избегне забрана за транспортиране на петрол, която ще засегне една от големите петролни компании, собственост на гръцки милиардер. Неговата фирма пренася суровини от Сибир до държави извън Европа.

Миналата година Брюксел обяви, че покупката и преносът на руски горива ще бъдат преустановени от 1 януари 2027 г.

Защо Гърция блокира новите санкции срещу Русия

Новият пакет от санкции ще запази и тавана на цената на руския суров петрол от 44 долара за барел, за да бъде предотвратено възползването на Кремъл от увеличаващите се цени след затварянето на Ормузкия проток.

Редактор: Дарина Методиева