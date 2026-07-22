Правителството предлага промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които ограничават възможностите за връщане на наказателни дела и разширяват механизмите за ускоряване на производствата.

Целта е да бъдат преодолени процесуални пречки и забавяния, които възпрепятстват разглеждането на делата в разумен срок. Предлаганите изменения поставят акцент върху решаването на делата по същество, вместо върху формалното им връщане заради технически пропуски.

Една от промените предвижда очевидни фактически грешки в обвинителния акт да могат да бъдат отстранявани директно в съдебната зала. Такива грешки могат да бъдат объркано име на подсъдимия, грешка в ЕГН или техническа грешка при цифровото изражение на правната квалификация.

Прокурорът ще може да отстранява подобни грешки устно в разпоредителното заседание или в съдебното заседание на първа инстанция, без делото да бъде връщано в досъдебната фаза за изготвяне на нов обвинителен акт.

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Разширяват се и основанията за искане за ускоряване на наказателното производство. Предвижда се такава възможност да има, когато съдът без уважителна причина не извършва процесуални действия в разумен срок. Проверка за забавяне ще може да обхваща и насрочването на делото, призоваването на участниците и изготвянето на мотивите към съдебните актове.

Предлага се електронното връчване на призовки и книжа да бъде въведено и в досъдебното производство. До момента тази възможност съществува основно в съдебната фаза.

Законопроектът предвижда и решение на проблема с непотърсените веществени доказателства. В полза на държавата ще могат да бъдат отнемани вещи, за които е разпоредено връщане, но правоимащите лица не са открити на посочения адрес в продължение на една година или не са ги потърсили в едногодишен срок от уведомяването. Това ще бъде възможно и при писмен отказ от тяхна страна.

Предвиждат се и промени при издирването на наследници на починал пострадал, за да бъдат информирани за правата си. Ако те не могат да бъдат открити в разумен срок, ще може да бъде публикувано съобщение в общината, района или кметството по последния им известен адрес, както и в „Държавен вестник“. След изтичането на 14 дни процедурата по информиране ще се счита за изпълнена.

Съгласно предложените изменения съдът ще връща делото на прокурора само в ограничени случаи – когато новите фактически обстоятелства изключват възможността за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по член от Наказателния кодекс. Когато новите обстоятелства сочат на същото, еднакво или по-леко наказуемо престъпление, съдът ще може да приложи новата правна квалификация с решението си, вместо да връща делото на прокуратурата.

Редактор: Дарина Методиева