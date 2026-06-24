Европейската комисия предложи днес европейската полицейска служба "Европол" да има представителства и служители във всички страни от ЕС. За да се справят с престъпленията, полицията, митниците, прокурорите и съдилищата трябва да работят в тясно сътрудничество, се посочва в предложението, цитирано от кореспондента на БТА Николай Желязков.

Очаква се предложената промяна да доведе до подобряване на обмена на информация между полицейските служби в ЕС с въвеждането на общ информационен облак за взаимодействие по разследвания в реално време. Предвижда се също да бъде създаден технологичен център за изготвяне на обща картина за нуждите на полицията в ЕС и за съвместни научноизследователски дейности.

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Комисията предлага също Агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) да може да действа по собствена инициатива, за да установи връзки между отделни разследвания, да предвижда и да взема решения за необходимостта от съгласуване, да помага за разрешаване на спорове по юрисдикцията, да подкрепя националните власти в началните стъпки по разследването на престъпления. Предвижда се "Евроюст" да може да работи по разследвания на киберпрестъпността, нарушенията на санкциите на ЕС или насилието, основано на пола.

ЕК предлага промени в реда за Европейската заповед за разследване с изясняване на процедурите, както и въвеждане на Европейска заповед за дистанционно участие, така че страни по наказателни дела за могат да се включват в съдебните заседания от разстояние, когато не са в държавата, където съдът заседава.

Редактор: Ина Григорова