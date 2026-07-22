Съединените щати се гордеят, че си партнират с България за укрепване на общата ни сигурност и предотвратяване на незаконния трафик на ядрени и радиоактивни материали. Това написаха на Facebook страницата си от посолството на САЩ у нас.

„Чрез Програма „Втора линия на защита“ на Министерството на енергетиката на САЩ Националната следствена служба ще получи съвременно оборудване за радиологичен контрол, което ще подобри способността на отговорните власти да откриват радиоактивни материали, ще повиши безопасността на служителите и ще подпомогне разследванията при радиологични инциденти. Това дарение е пореден резултат на силното сътрудничество между Съединените щати и България в противодействието на незаконния трафик на ядрени материали и други транснационални заплахи за сигурността. Заедно изграждаме по-силни способности за защита на своите граждани и правим държавите си по-безопасни”, уточняват от дипломатическата мисия на САЩ у нас.

Редактор: Калина Петкова