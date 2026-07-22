Шофьорът, заснет на видеото от културиста Валентин Петров, е без повдигнато обвинение към този момент, научи NOVA от свои източници в разследването. По първоначална информация мъжът е освободен от ареста. На въпроси, свързани със случая от Районната прокуратура в Пловдив отговориха единствено, че продължават да събират доказателства по досъдебното производството, което се води за пътно хулиганство.

Припомняме, че прокуратурата в Пловдив започна разследване след видео, разпространено в социалните мрежи, на което се вижда как мъж спира двама други в кола и твърди, че дишат райски газ. Случаят е от понеделник и стана известен в социалните мрежи, след като спортистът Валентин Петров публикува кадрите в профилите си.

Заснелият клипа в Пловдив: Исках да предотвратя трагедия. Лично видях шофьора да диша райски газ

Той обяснява, че е видял шофьора на колата да диша балон. От видеото става ясно още, че водачът е с наложена условна присъда и само преди седмица е бил задържан за 72 часа.