Снимка: Стопкадър, Валентин Петров / Видео: Валентин Петров
-
Заснелият клипа в Пловдив: Исках да предотвратя трагедия. Лично видях шофьора да диша райски газ
-
Апелативният съд обяви за решаване делото на сириеца, помел двама бургаски полицаи с автобус
-
Кръвната проба на Стоян Колев потвърди, че е шофирал на АМ „Тракия” след употреба на кокаин
-
Българин падна от влак, движещ се със 120 км/ч в Германия, след нападение от агресивен пътник
-
Повдигнаха обвинения на служителите на НАП, поискали подкуп в Черноморец
-
Шофьорът с над 3,4 промила, предизвикал катастрофа в София, има десетки нарушения
Той беше задържан за 24 часа с полицейско разпореждане
Шофьорът, заснет на видеото от културиста Валентин Петров, е без повдигнато обвинение към този момент, научи NOVA от свои източници в разследването. По първоначална информация мъжът е освободен от ареста. На въпроси, свързани със случая от Районната прокуратура в Пловдив отговориха единствено, че продължават да събират доказателства по досъдебното производството, което се води за пътно хулиганство.
Припомняме, че прокуратурата в Пловдив започна разследване след видео, разпространено в социалните мрежи, на което се вижда как мъж спира двама други в кола и твърди, че дишат райски газ. Случаят е от понеделник и стана известен в социалните мрежи, след като спортистът Валентин Петров публикува кадрите в профилите си.
Заснелият клипа в Пловдив: Исках да предотвратя трагедия. Лично видях шофьора да диша райски газ
Той обяснява, че е видял шофьора на колата да диша балон. От видеото става ясно още, че водачът е с наложена условна присъда и само преди седмица е бил задържан за 72 часа.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни