Министерството на образованието предлага нови правила за националното външно оценяване. Идеята е изпитът по български език да включва задачи по история и цивилизации и по философия. Предвижда се и увеличаване на времето от 90 на 120 минути. Промяната може да бъде въведена още през тази учебна година и засяга бъдещите десетокласници.

Иван е преминал през националните външни оценявания тази пролет. Затова има мнение за предложените промени. „Според мен е доста логично предложение, тъй като в българския език историята и философията са много тясно обвързани едни с други. Даже в някои от пробните матури и предишните матури в 10 клас е имало текстове, които са извадени от исторически извори”, казва ученикът.

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18 от задачите ще бъдат по български език и литература, а останалите 4 - по история и цивилизации и по философия. Мненията са полярни.

„Би било добре включването на задачи по история, защото ще увеличи значението на обучението по история”, смята Илияна Ангелова, старши учител по история и цивилизации в Първа английска езикова гимназия.

„Смятам, че този тип изпит - национално външно оценяване в 4 и 10 клас, е абсолютно вече извън нормата”, заяви директорът на Първа английска езикова гимназия Александър Чакмаков.

„Искаме учениците да могат да си дадат отговор как това, което ги изпитваме, това, което се включва като казуси и като задачи в националните външни оценяване, ще им послужи в живота”, коментира Евгения Костадинова, директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование, МОН.

По-голямото предизвикателство според преподавателите е обемистият материал. „Той включва огромен хронологичен период. Започваме от праисторията и стигаме до 2009 година, тоест до Съвременността. Този огромен материал трябва да бъде съответно преподаден и усвоен от учениците за изключително кратко време”.

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За първи път Министерството на образованието пита родителите дали да бъде обявена извънредна ваканция през май месец следващата година. Причината е, че почивните дни за Великден ще са до 4 май, а Гергьовден - 6 май, също е почивен. Ако родителите са съгласни, децата ще почиват от 30 април до 9 май, но така ще се удължи учебната година до 2 юли.

„Смятам, че категорично не трябва да се увеличава учебното време, а трябва да се помисли наистина как да се окрупнят дните за ваканции, така че децата наистина да имат възможността да починат”, посочва Чакмаков.

От Асоциация „Родители“ коментират: „Когато се заговори за почивни дни, много често е трудно за родителите на по-малки деца, които не могат да оставят децата сами”.

Предстои обществено обсъждане.

Стажант-репортер: Ивайла Върбанова

Редактор: Ивета Костадинова