Почина актрисата Мая Драгоманска, съобщиха от Съюза на българските писатели (САБ). Тя си отиде на 78-годишна възраст.

„Мая Драгоманска беше сред ярките имена на българския театър и кино. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Любомир Кабакчиев. Творческият ѝ път преминава през сцените на Драматичен театър – Пловдив, театър „София“ и Малък градски театър „Зад канала“, където създава десетки ярки и запомнящи се образи от класическата и съвременната драматургия под режисурата на едни от най-авторитетните театрални режисьори - Вили Цанков, Леон Даниел, Панталей Пантелеев, Любен Гройс, Стоян Камбарев, Иван Добчев, Галин Стоев, Мариус Куркински. Със своя талант, артистична култура и неподражаемо актьорско присъствие тя остави трайна следа и в българското кино и телевизия“, посочват от САБ.

Отиде си поетесата Надежда Захариева

Редактор: Ивета Костадинова