Снимка: Община Асеновград
Пламъците се разрастват бързо в посока към планината
Пожар пламна в близост до бившия завод "Химик" - на изхода на Асеновград. Запалили са се сухи треви. Общо осем екипа на пожарната се борят с огъня.
Кметът на общината Христо Грудев също е на място и следи ситуацията. Засега няма опасност за населението. Пътят за Поповица е затворен за движение и в двете посоки.
Снимка: Община Асеновград
Поради силния вятър пламъците се разрастват бързо - в посока към планината. На място има и служители на РУ - Асеновград. Причината за пожара тепърва ще се изяснява.
Източник: Община Асеновград
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