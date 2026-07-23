Пожар пламна в близост до бившия завод "Химик" - на изхода на Асеновград. Запалили са се сухи треви. Общо осем екипа на пожарната се борят с огъня.

Кметът на общината Христо Грудев също е на място и следи ситуацията. Засега няма опасност за населението. Пътят за Поповица е затворен за движение и в двете посоки.

Снимка: Община Асеновград

Поради силния вятър пламъците се разрастват бързо - в посока към планината. На място има и служители на РУ - Асеновград. Причината за пожара тепърва ще се изяснява.