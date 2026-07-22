Снимка и видео: БГНЕС
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Плавателният съд „Атанас Димитров” ще бъде потопен край Варна, за да се превърне в атракция за водолази
Правителственият кораб от времето на социализма „Атанас Димитров” ще стане изкуствен риф. Група варненци са се заели със задачата да потопят плавателния съд, за да се трансформира в атракция за водолазите в Черно море.
Снимка: БГНЕС
За да не замърсява морската вода, в момента корабът се почиства щателно. Инициативата предвижда трансформацията на плавателния съд в първия по рода си у нас изкуствен риф, оборудван със сензори за дигитален екологичен мониторинг в реално време.
Снимка: БГНЕС
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Така, вместо да бъде нарязан за скрап, корабът „Атанас Димитров” ще получи нов живот под водата. В момента активно се търси най-подходящият морски район с необходимата дълбочина. Той трябва да отговаря на всички екологични и навигационни стандарти за безопасно позициониране на кораба.
Снимка: БГНЕС
Целта е, след операция по контролирано потапяне, съдът да се превърне в най-големия изкуствен риф в България. Очаква се правителственият кораб да се отправи към дъното на морето през 2027 година.
Снимка: БГНЕСРедактор: Мария Барабашка
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