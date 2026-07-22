Правителственият кораб от времето на социализма „Атанас Димитров” ще стане изкуствен риф. Група варненци са се заели със задачата да потопят плавателния съд, за да се трансформира в атракция за водолазите в Черно море.

Снимка: БГНЕС

За да не замърсява морската вода, в момента корабът се почиства щателно. Инициативата предвижда трансформацията на плавателния съд в първия по рода си у нас изкуствен риф, оборудван със сензори за дигитален екологичен мониторинг в реално време.

Снимка: БГНЕС

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Така, вместо да бъде нарязан за скрап, корабът „Атанас Димитров” ще получи нов живот под водата. В момента активно се търси най-подходящият морски район с необходимата дълбочина. Той трябва да отговаря на всички екологични и навигационни стандарти за безопасно позициониране на кораба.

Снимка: БГНЕС

Целта е, след операция по контролирано потапяне, съдът да се превърне в най-големия изкуствен риф в България. Очаква се правителственият кораб да се отправи към дъното на морето през 2027 година.

Снимка: БГНЕС

Редактор: Мария Барабашка