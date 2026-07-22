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Това е и първата гигантска LED потапяща сферична куполна конструкция в Азия
С диаметър от 54,7 метра сферичният театър Qianjiang Tiangong Nova в Цяндзян, провинция Хубей, Китай, е вторият по големина LED сферичен театър в света и първата гигантска LED потапяща сферична куполна конструкция в Азия. Това лято съоръжението ще съчетава кино, кулинарни изживявания и туризъм.
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Кадър: "Ройтерс"
Театърът се намира срещу екологичния комплекс Qianjiang Ecological Lobster City и се издига на височина от 46,5 метра – приблизително колкото 15-етажна жилищна сграда. Сферичната му външна обвивка е покрита с LED панели, което позволява на фасадата да се излъчват на живо спортни събития на открито, както и благотворителни кинопрожекции.Редактор: Цветина Петрова
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