Протест заради условна присъда за прегазен моторист. Делото се гледа на втора инстанция, решението се очаква в сряда. Инцидентът става на 30 май миналата година на оживен булевард в град Варна. Водачката на лекия автомобил е предприела маневра за обратен завой от дясната лента, отнемайки предимството на движещия се направо моторист.

„Алекс е реагирал и е натиснал спирачки, но не е имал достатъчно време, тъй като няма и къде да избегне колата, тъй като тя застава перпендикулярно на пътя и му затваря коридора да премине направо”, разказа майката на загиналия 25-годишен Алекс - Албена Димитрова в ефира на предаването „Здравей, България”. По думите ѝ шофьорката е извършвала подобен забранен обратен завой на същото място и преди това, за което има свидетелски показания.

В сряда сутрин в 08:30 ч. близки и приятели на младежа се събират на мълчалив протест пред Апелативния съд във Варна, за да изразят несъгласието си с наложената на първа инстанция условна присъда за шофьорката, причинила катастрофата.

Условна присъда за шофьорката, причинила смъртта на моторист във Варна

Окръжният съд във Варна е постановил присъда от 2 години и 8 месеца условно с мотиви за небрежност и непредпазливост от страна на водачката. Семейството обаче посочва, че в досието ѝ в КАТ фигурират девет нарушения на пътя, най-често за превишена скорост и неспазване на правилата за движение. Въпреки това в делото са приложени положителни характеристики, „които нямат никакво основание във връзка с делото”, посочи майката на загиналото момче.

Близките многократно са настоявали за нова комплексна експертиза, тъй като смятат настоящата за неточна и непълна. Исканията им са отхвърлени от прокурора и съдията по делото на първа инстанция. Според информацията от семейството вещото лице, изготвило експертизата, е отстранено от списъка с вещи лица поради етични норми на поведение и е „разследван за задаване на невярни данни към застрахователи”, подчерта Димитрова.

„Не трябва да има по този начин толериране на убийците на пътя, защото ще продължават тези катастрофи”, категорична е майката на Алекс.

Към призива се присъедини и бабата на младежа. „Цяла година нямаме сън, адски живот, ни хапка, ни глътка вода”, сподели тя. „Убиха ни детето, уби го една шофьорка на неговата възраст, с едно затвърдено мислене на ненаказаност”, заяви още възрастната жена. Тя допълни, че условната присъда е получена с аргумент на защитата, че извършителката е млада майка. „Искаме справедливост”, настоя бабата на 25-годишния младеж.

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