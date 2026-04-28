Варненският окръжен съд призна за виновна 28-годишна жена за причиняване по непредпазливост смъртта на 25-годишния мотоциклетист Александър Маринов, съобщи кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

Присъдата е „лишаване от свобода“ за четири години, като заради проведената съкратена процедура на разглеждане, те са намалени на две години и осем месеца, отложени с петгодишен изпитателен срок.

Протест с призив за справедливост след фатална катастрофа с 25-годишен моторист

Припомняме, че инцидентът стана на 30 май миналата година на кръстовище във Варна. Жената се е движила по бул. „Цар Освободител“ и е отнела предимството на Маринов. Близи и приятели на загиналия Александър Маринов неколкократно искаха за причиняване смърт на пътя да се налагат само ефективни присъди.

Окончателно: 6 години затвор за шофьора от катастрофата с Ани и Явор

Делото е гледано по реда на съкратеното съдебно следствие. Жената е признала вината си. Тя е лишена и от правото да управлява моторно превозно средство за пет години.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Апелативния съд във Варна.

Тази сутрин пред Съдебната палата в града се проведе протест, в който се включиха близки и приятели на загиналия млад мъж. Те настояваха за справедлива присъда. Майката на Александър - Албена, показа снимка, на която ясно се вижда неправилната маневра, довела до смъртта на сина ѝ.

