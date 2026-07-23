11-годишната Наталия е намерена, съобщи вътрешният министър Демерджиев в профила си във Facebook. Той добавя, че има и задържан за изчезването й.

Тя беше отвлечена на 30 юни от бившия партньор на майка си - Асен Симеонов.

Момичето и пастрокът й Асен са задържани в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Момичето е изплашено, но споделило, че е щастливо, че са ги открили, научи NOVA.

"Наталия е в безопасност и близките й я прегърнаха. Усилията дадоха резултат! ", пише Демерджиев. И благодари на всички служители на МВР, "които не се умориха и не се предадоха. Не се обезвериха."

Пастрокът на Наталия заплашвал да подпали с бензин дома на майка ѝ, преди да изчезне с детето



"Героите на Министерство на вътрешните работи не са един и двама. Това беше колективна задача", се казва още в поста на Демерджиев.

МВР-министърът благодари и на всички доброволци, както на местната власт: " Когато действаме като един, успехът е факт!", добавя още Демерджиев.

Криел се в изоставени къщи: Издирваният заедно с 11-годишната Наталия и преди бил в неизвестност с дни

Преди дни негови роднини разказаха, че в нощта срещу 1 юли мъжът нахлул в дома им във варненското село Константиново и заплашил момичето, че ако не тръгне с него, ще нарани майка му. Стигнало се е и до физическа саморазправа, в резултат на която жената е със счупена ръка.

В издирването на двамата се включиха полиция и доброволци. През този период имаше сигнали от хора, които твърдяха, че са видели Симеонов. Той обаче винаги бил сам, без детето.