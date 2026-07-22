Непълнолетен младеж е задържан, след като е ранил с остър предмет момиче в областта на врата в Благоевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден в полицията минути преди полунощ във вторник от Центъра за спешна медицинска помощ.

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По случая е уведомена Районната прокуратура - Благоевград. Образувано е досъдебно производство.

Редактор: Иван Иванов