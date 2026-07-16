Районната прокуратура в Благоевград привлече към наказателна отговорност 51-годишния мъж, потрошил централния офис на ДПС в града. От държавното обвинение съобщиха, че срещу него се води досъдебно производство за противозаконно повреждане на чужда вещ.

Според събраните доказателства около 6:00 часа на 15 юли в Благоевград обвиняемият хвърлил тротоарни плочки и счупил стъклопакет на неотваряеми витрини. Надраскал фасадната част и огънал металната дръжка на стъклена входна врата. Стойността на причинените имуществени вреди е около 10 000 евро.

Имотът е частна държавна собственост. Той е предоставен за ползване на политическата партия с договор, сключен с областния управител на Благоевград.

Потрошиха централния офис на ДПС в Благоевград, има задържан (ВИДЕО+СНИМКИ)

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за постоянен арест.

Редактор: Станимира Шикова