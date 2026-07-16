Руският милиардер Искандер Махмудов попадна във фокуса на общественото внимание, след като България поиска той да бъде изключен от санкционния списък на Европейския съюз. Причината не е свързана с бизнеса му в металургията или енергетиката, а с ролята му в компания, която има отношение към поддръжката на част от влаковете в софийското метро.

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По думите на премиера Румен Радев Брюксел е уважил искането на страната ни, както и предложенията за изключване на руския патриарх Кирил и петролния магнат Вагит Алекперов от конкретния санкционен пакет.

Според българските власти евентуалното санкциониране на Махмудов би могло да създаде затруднения в транспортния сектор, тъй като той е свързан с компании, които доставят резервни части за влаковете на столичното метро.

Искандер Махмудов - един от най-богатите руски предприемачи

Той е роден през 1963 г. в узбекския град Бухара. Завършва Ориенталистика в Ташкентския държавен университет и в края на съветската епоха работи в сферата на външната търговия в Близкия изток.

След разпадането на СССР се насочва към бизнеса със суровини и участва активно в приватизацията на руски индустриални предприятия през 90-те години. Постепенно изгражда значително присъствие в минната индустрия, металургията и транспортния сектор.

Най-известният му бизнес актив е Уралската минно-металургична компания (УГМК) – един от водещите производители на мед и цветни метали в Русия.

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Връзката със софийското метро

Махмудов е сред акционерите в „Трансмашхолдинг“ – най-големия руски производител на железопътен подвижен състав. Компанията произвежда локомотиви, вагони и метровлакове, а нейното дъщерно дружество „Метровагонмаш“ е доставило част от композициите, които и днес се използват в софийското метро.

Именно тази връзка е сред основните мотиви България да настоява за изключение от санкциите, тъй като поддръжката и доставката на резервни части за част от подвижния състав зависят от компании, свързани с руския предприемач.

Богатство за милиарди

Освен в металургията и железопътния транспорт, бизнес интересите на Махмудов обхващат въгледобив, логистика, авиация, хотелиерство и ресторантьорство. Той е свързван и с редица големи руски транспортни компании.

Според класацията на Forbes състоянието му през 2025 г. се оценява на близо 10 милиарда долара, което го нарежда сред най-богатите руски бизнесмени.

След началото на войната в Украйна името му нееднократно беше споменавано сред руските олигарси, които попадат под вниманието на западните правителства и санкционните режими срещу Москва.

Редактор: Цветина Петкова