Украйна беше подложена на нова вълна от руски атаки, при които загинаха най-малко 13 души, а десетки бяха ранени. През нощта мощни експлозии разтърсиха Киев, след като украинските военновъздушни сили предупредиха за изстреляни балистични ракети към столицата.

Малко след полунощ в небето над Киев бяха забелязани ярки светкавици, последвани от поредица взривове. По данни на украинските военни атаката е била извършена с балистични ракети, насочени към района на столицата.

Русия нанесе нова масирана атака с ракети и дронове срещу Украйна, най-малко осем души загинаха

Ударите дойдоха само часове след посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Киев, където тя обяви нови инициативи за задълбочаване на отбранителното сътрудничество между Европейския съюз и Украйна.

Най-тежко засегнати от руските атаки са били областите Суми, Одеса, Запорожие, Донецк и Миколаев. В североизточната Сумска област шест управляеми авиобомби са поразили цивилни обекти. По информация на областния управител Олег Григоров трима души са загинали, а 17 са били ранени.

Нови жертви има и в Одеска област, където руските сили за пети пореден ден атакуват пристанищна и гражданска инфраструктура с дронове и ракети. Загинали са трима души, а най-малко осем са пострадали.

В Запорожка област спасителните служби съобщават за трима загинали и 15 ранени след удари по населени райони. Още един човек е загинал в Миколаевска област, а други трима са убити в източната част на страната – в Кривой рог и Донецка област.

Шестима души загинаха след руска въздушна атака срещу Украйна

Според украинските военновъздушни сили през последното денонощие Русия е атакувала страната със 122 бойни дрона и две ракети. От тях 101 безпилотни апарата са били свалени от противовъздушната отбрана.

От своя страна руското министерство на отбраната заяви, че ударите са били насочени срещу военна инфраструктура, включително пристанищата в Одеса, Черноморск и района на Днипро-Буг, които според Москва се използват за снабдяване на украинската армия. Руските военни твърдят още, че са атакували складове за гориво, производствени бази за дронове и логистични обекти.

На този фон продължават и украинските атаки срещу руски цели. През последните дни Киев е засилил ударите по товарни кораби в Азовско море - важен транспортен маршрут за руския износ и снабдяването на анексирания Крим.

Редактор: Цветина Петкова