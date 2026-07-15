Няколко експлозии бяха чути днес близо до консулството на САЩ в Ербил, главния град на Иракски Кюрдистан, предаде "Франс прес".

Според журналистите противовъздушната отбрана е била задействана около американското консулство, което често е ставало обект на атаки с дронове и ракети от началото на войната в Близкия изток. Забелязани са били дронове, прелитащи над Ербил, преди да бъдат свалени от противовъздушната отбрана.

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Според иракските сили за сигурност, цитирани от "Ройтерс", противовъздушната отбрана е свалила дрон с експлозиви над град Ербил, който е паднал близо до консулството на САЩ в града.

Засега никоя групировка не е поела отговорност за тези атаки, които съвпадат с посещението на новия иракски премиер Али аз Зайди във Вашингтон, където той се срещна с американския президент Доналд Тръмп, отбелязва АФП.

Иракски Кюрдистан е вземан на прицел още от началото на войната, започната срещу Иран от САЩ и Израел на 28 февруари. Проирански въоръжени групировки от Ирак стоят зад повечето от тези атаки.

Редактор: Дарина Методиева