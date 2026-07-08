Американската армия съобщи, че силите ѝ са започнали да нанасят нови удари по Иран, предаде "Ройтерс".

По-рано иранските агенции Мехр и Мизан съобщиха, че в района на градовете Бандар Абас и Сирик отекват взривове. Мехр допълни, че експлозии се чуват и в района на Конарак и Чабахар, предава БТА.

„С Иран всичко приключи": Тръмп с остър коментар от Анкара

По-рано американският президент Доналд Тръмп заплаши с нови удари. Изявлението на Тръмп дойде само часове, след като Съединените щати нанесоха серия от удари срещу Иран по повече от 80 ирански цели в отговор на атаките срещу три търговски кораба в Ормузкия проток в първите два дни на седмицата.

ВСИЧКО ЗА СРЕЩАТА НА ВЪРХА НА НАТО В АНКАРА ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ина Григорова