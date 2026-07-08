Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи серия от остри послания по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Той разкритикува съюзниците си в Алианса, обяви, че примирието с Иран е окончателно приключило, повтори настояването си Гренландия да премине под американски контрол и заплаши Испания с търговски ограничения заради разходите ѝ за отбрана.

► „Примирието приключи“

Тръмп заяви, че меморандумът за разбирателство с Иран, насочен към прекратяване на конфликта между двете страни, вече е приключил. Държавният глава подчерта, че не възнамерява да продължава диалога с Техеран и отправи остри критики към иранското ръководство. Определи управляващите като „болни хора“ и заяви, че всякакви бъдещи контакти с тях биха били безсмислени. „Да се занимавам с тях е просто загуба на време. Според мен всичко приключи. Не искам да имам нищо общо с тях“, категоричен беше Тръмп.

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► Заплаха за търговски мерки срещу Испания

По време на срещата на върха на лидерите на НАТО в Анкара Тръмп коментира и отношенията с Испания. Той заяви, че е разпоредил на министъра на финансите Скот Бесент да прекрати търговските връзки с Мадрид, определяйки европейската страна като „ужасен партньор“ в рамките на НАТО.



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Президентът на САЩ определи страната като „безнадежден случай“ заради отказа ѝ да увеличи достатъчно разходите за отбрана.

► Недоволство от Алианса

„Много съм разочарован от НАТО. Не съм доволен от Алианса заради това, което направи по въпроса с Гренландия. Не съм доволен и защото не искаха да ни помогнат срещу държавата, която е най-големият спонсор на тероризма - Иран“, каза още Тръмп пред журналисти.

Същата своя позиция държавният глава изрази и по време на срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

► Спорът за Гренландия

Тръмп отново настоя, че Гренландия има ключово стратегическо значение за националната сигурност на САЩ.



Дания към Тръмп: Гренландия не е за продан

„Гренландия е голям проблем за нас. Тя е много важна за САЩ, но не е важна за Дания. Нуждаем се от нея за защитата на света, не само на Америка“, заяви президентът.

По-рано през деня датският министър-председател Мете Фредериксен за пореден път повтори, че „Гренландия не е била и никога няма да бъде за продан“.

► Скок в цените на петрола

Военната ескалация в Близкия изток и острите изявления на американския президент оказаха незабавен ефект върху енергийните пазари. Международният сорт петрол „Брент” поскъпна с 5,3% до 78,09 долара за барел, а американският лек суров петрол WTI отчете ръст от 5,4% до 74,23 долара за барел.

Изказванията на американския президент идват на фона на продължаващото напрежение както в отношенията между Вашингтон и Техеран, така и на дискусиите между съюзниците в НАТО относно ангажиментите за колективната сигурност и отбранителните разходи.