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Полицията и „Автомобилна администрация“ следят за техническата изправност на камионите
Продължават масираните проверки на полицията и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” срещу тежкотоварния трафик в страната. Засиленият контрол беше разпореден от главния секретар на МВР Любомир Николов след поредицата от тежки катастрофи с тирове.
Акцията е насочена основно към превозни средства с маса над 3,5 тона, като фокусът е върху камионите над 12 тона. Екипите проверяват техническата изправност на превозните средства, спазването на правилата за движение и документите на водачите.
Контролът върху тежкотоварните автомобили не е достатъчен, смятат от Асоциацията на пострадалите в катастрофи
Само за час бяха констатирани няколко неизправности при спрените камиони. От близо 30 спрени тежкотоварни превозни средства всяко пето е с различни типове нарушения, а най-честите са износени гуми.
Ст. комисар Димитър Кикьов ОДМВР-Сливен посочи какви са те - отлепване на протектора с 20-30 см, липсващи парчета от гумата, износвания до самата основа на гумата. На тези водачи са съставени актове, а полуремаркетата са спрени от движение.
Лошото състояние на пътищата е причината за износените гуми, споделят шофьорите.
С дрон, полицията установи и неразрешено изпреварване на тирове по магистралата.
Конфликтни ситуации на магистралата създават не само тировете. Шофьори споделят, че леки коли засичат камионите и намаляват скоростта.
Акцията продължава до 14:00 ч.
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