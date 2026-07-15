Рокада в екипа на кмета на Шумен. Считано от 14 юли Бейнур Ахмед от ДПС е освободен от поста заместник-кмет по бюджет и финанси, информира кореспондентът на БТА Станимир Савов. На негово място отново е назначена Десислава Петрова, която заемаше длъжността до 31 май миналата година и беше наследена от Ахмед.

От общинската администрация уточниха, че промяната е извършена със заповед на кмета проф. Христо Христов.

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Редактор: Ивета Костадинова