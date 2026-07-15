Едно семейно пътуване от Бургас до Несебър се превръща в истинско изпитание. Автобус потегля с 14-годишно момиче, докато родителите му остават на спирката. По думите на бащата, въпреки че веднага се е свързал с кондуктора, превозното средство не се е върнало. От транспортната фирма твърдят, че служителите не са разбрали, че детето е останало без придружител, а по случая вече се извършва проверка.

Семейството на Ненко Генов, което има три деца, не живее в България, но по време на престоя си у нас, той, заедно с други възрастни - чужди граждани, решават да посетят Стария град в Несебър. Ненко е баща на детето, което е останало в автобуса. Генов разказа, че превозното средство е трябвало да тръгне по разписание в 10:50 ч. от автогарата в Бургас за Стария град в Несебър, но е закъснял. Междувременно на малката му дъщеря й прилошава, завеждат я до градинката, която е на 20 метра от сектора, от който тръгва автобуса. Автобусът пристига, съпругата му, заедно с другото дете и възрастни се качват, а Ненко казва, че идва веднага. Съпругата моли шофьора и кондуктора да изчакат, но водачът отказва. Жената излиза, за да повика съпруга си с малкото дете, но шофьорът затваря вратите на превозното средство и тръгва. Така голямата дъщеря остава в автобуса с другите възрастни, които обаче не говорят български език.

Продавало ли е дете билети в автобус в Бургас

„Първото, което направих, е да се обадя на дъщеря ми и да даде телефона на кондукторката, не на водача, защото той шофира. В началото тя отказваше да разговаря, настоях, защото случаят е спешен. Кондукторката взе телефона, попитах как е възможно това да се случи. Тя отговори – имахте избор, кой ви е карал да се качвате, можехте да слезете. Казах, че искам детето ми да се върне на автогарата незабавно или на първата удобна спирка в града. Тя обаче прекъсна връзката. Обадих се на дъщеря ми, за да я успокоя, казах, че по разписание е дошъл следващият автобус за Стария град в Несебър, че се качваме и тръгваме след тях”, разказа бащата.

Той допълни, че момиченцето и възрастните хора с него не са знаели къде да слязат. Детето обаче говори български език, попитало е къде да слязат, шофьорът и кондукторът повишават тон и казват, че това не е техен проблем, допълни Ненко.

Живка Иванова, която е ръководител транспорт, представи другата гледна точка. Тя каза, че жена на чужд език е обяснила, че иска да слезе, защото дете е останало извън автобуса. Те не са знаели, че в превозното средство има и друго дете.

Кондукторът Юлия Койчева сподели, че е разбрала, че детето е с двама възрастни – мъж и жена, които са платили билета. Тя допълни, че не забелязала да има проблем. После детето подало телефона, за да разговаря с бащата. Той обяснил, че извън автобуса е останало дете, което е повръщало, и то не е било изчакано. Юлия каза, че тогава е направила връзка, че детето с телефона е на същия баща. Койчева посочи, че не се е държала грубо, попитала е възрастните на няколко езика дали искат да слязат, не е видяла уплаха от тяхна страна, нито дискомфорт у детето.

Бащата каза, че е подал жалба към съответните институции.

Целия разговор гледайте във видеото.