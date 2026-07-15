Очаква се почивката между двете полувремена на финала на Световното първенство да продължи внушителните 30 минути. ФИФА въведе събитие в стил „Супербоул”, което ще се проведе по време на прекъсването на играта.

Имена като Джъстин Бийбър и Шакира ще бъдат сред изпълнителите в бляскавото шоу. Първоначално британските телевизии BBC и ITV не възнамеряваха да го излъчват, като вместо това бяха избрали да се фокусират върху най-интересните моменти и анализите от първите 45 минути на сблъсъка на стадион „Метлайф” в Ню Йорк.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: FIFA will break football laws at the World Cup final on Sunday.



The half-time break will last up to 30 minutes to accommodate the half-time show.



— @martynziegler pic.twitter.com/pW5LaI3PQo — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 14, 2026

Джъстин Бийбър ще пее на финала на Световното първенство по футбол

Сега обаче изглежда, че спектакълът ще бъде излъчен за публиката в резултат на удълженото прекъсване. Предвид факта, че ФИФА има история в пренебрегването на правилата относно продължителността на времето между двете полувремена, се очаква шоуто да отнеме половин час.

На финала на Световното клубно първенство между отборите на „Челси” и „Пари Сен Жермен” паузата беше разтегната до 25 минути. В редица случаи световната футболна централа е отказвала да уточни колко точно ще продължи прекъсването на тазгодишния финал на Мондиала.

По всичко изглежда, че предстоящото събитие на полувремето със сигурност ще надхвърли 15-минутното ограничение, диктувано от ИФАБ.

Редактор: Мария Барабашка