Решението на България да не участва в последната среща на т.нар. „коалиция на желаещите“ за подкрепа на Украйна може да има дългосрочни последици за мястото на страната в новата архитектура на европейската сигурност. Това заяви в предаването „Твоят ден“ бившият заместник-министър на отбраната и основател на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов.

По думите му България досега е участвала в този формат и е била част от дискусиите за бъдещите гаранции за сигурността на Украйна след евентуално мирно споразумение. „Това не са просто срещи на лидери. В тези формати се изгражда бъдещата архитектура на сигурност в Европа“, подчерта Божилов.

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Според него Коалицията на желаещите не задължава страните да изпращат войски или да предоставят военна помощ, а дава възможност да участват в разговорите за бъдещите механизми за сигурност на континента.

„Въпросът не е дали изпращаме войски. Въпросът е дали сме на масата, на която се вземат решенията за бъдещето на Европа“, коментира експертът.

Божилов предупреди, че ако България заеме позиция, различна от тази на повечето държави в НАТО и Европейския съюз, рискува да остане встрани от ключови процеси.

„Ако вземем позиция, която е в разрез с основния европейски и евроатлантически мейнстрийм, това може да постави страната ни в изолация и да я лиши от участие в бъдещото вземане на решения“, заяви той.

По отношение на войната в Украйна Йордан Божилов посочи, че мирно решение рано или късно ще бъде постигнато, но към момента не се виждат условия за бърз край на конфликта. „И двете страни са в относителен паритет на бойното поле. Не виждам войната да приключи с решителна победа на една от тях. Въпросът е по какъв път ще се стигне до прекратяване на бойните действия“, каза той.

Според него европейските държави продължават да смятат, че Русия трябва да осъзнае, че не може да постигне целите си чрез военна сила.

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Божилов прогнозира, че конфликтът между Съединените щати и Иран няма да бъде разрешен в близко бъдеще, тъй като двете страни преследват напълно противоположни цели. „Не виждам възможност за трайно мирно споразумение в обозримо бъдеще. Политическите цели на двете страни са несъвместими“, заяви той.

По думите му Иран ще продължи да използва стратегическото си положение и контрола върху Ормузкия проток като основен инструмент за натиск, докато САЩ и съюзниците им ще търсят алтернативни маршрути и механизми за ограничаване на влиянието на Техеран. „Мирно решение, трайно отваряне на Ормузкия проток и окончателно уреждане на споровете около иранската ядрена програма към момента изглеждат малко вероятни“, заключи Йордан Божилов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова