Безсмислено е да имаме бюджет за 2026 година. Това е така защото с всеки изминал месец съществуването на такъв става все по-формално. Такова мнение изказа икономистът от Института за пазарна икономика Адриан Николов в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Той посочи, че новите детайли в план-сметката са в приходната част, като например новите цени на винетките за физически лица, вдигане на максималния осигурителен доход и други. По негови думи това е твърде недостатъчно, за да бъде намален дефицитът.

Балансиран ли е бюджетът и откъде ще дойдат постъпления

Николов каза още, че Европейската комисия очаква от нас в рамките на следващите няколко месеца да имаме ясен план за свиване разходите в бюджета. А за да стигнем балансират бюджет, разходите трябва да са малко под 40%, допълни експертът.

Според Николов в публичната сфера може да има съкращения, но те по-скоро ще засегнат държавната администрация, а не учители, болници, служители в МВР. По негови думи администрацията продължава да расте, без да е ясна причината за това.

Николов каза още, че в някои сектори вече има протестна готовност и даде пример със „Спешна помощ”.

Според него „Прогресивна България” може да си позволи големи макрореформи, тъй като има мнозинство в парламента.

Експертът посочи още, че може да се въведе правило - да не се използват повече от 10% от БВП за разходи за персонал. По негови думи трябва да се прекрати практиката на увеличение на заплатите с автоматичен механизъм и раздаването на големи бонуси.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова