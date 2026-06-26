Балансиран ли е бюджетът и откъде ще дойдат постъпления? Трябва ли да се вдигат осигуровки и данъци, а да се намаляват заплати? Темата за план-сметката за 2026 г. коментират икономистите доц. Косьо Стойчев и Георги Вулджев в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

"В обществото се появява едно усещане, че бюджетът може да бъде направен според политическите искания на тези, които го представят. Поведението на "Прогресивна България" е несериозно към икономиката и икономическия процес в страната. Реформи има, но са слаби - премахването на автоматизацията, опитите да се намалят разходите за администрацията, облекчаването на винетките. Управляващите предложиха този бюджет, знаейки, че няма да бъде приет от опозицията. В Народното събрание ще започне една сериозна парламентарна драматургия", коментира доц. Стойчев.

Започва първото обсъждане на Бюджет 2026

"Този бюджет предприема правилните стъпки. В него има правилни мерки за фискална консолидация - премахването на автоматизмите за определянето на заплатите в бюджетната сфера и начините за пресмятане на минималната работна заплата. Важно е да се даде ясна заявка, че ще се работи към орязване на разходи. За момента не ги виждаме, но това е свързано с търсенето на електорален комфорт", допълни Георги Вулджев.

Експертите изразиха своите очаквания за бюджета през 2027 г. Доц. Стойчев заяви, че очаква още по-тежко положение. "Тогава няма да имаме приходи от ПВУ. Трябва да се направи бюджет, при който приходите да са по-големи, отколкото разходите", каза той.

Надзорният съвет на НОИ одобри план-сметката за 2026 г.

"Не трябва да се фокусираме върху дефицита за тази година, а да мислим в дългосрочна перспектива. Управляващите трябва да се по-амбициозни. Могат да го свалят дефицита през следващите години, а до края на мандата на „Прогресивна България” ще имаме един балансиран бюджет. В момента няма изкуствено раздуване на дефицитната процедура", изтъкна Вулджев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев