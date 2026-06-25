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Пенсиите ще се осъвременяват по Швейцарското правило от 1 юли
Надзорният съвет на НОИ одобри проектобюджета на Държавното обществено осигуряване. В него е предвидено покачване на максималния осигурителен доход до 2 300 евро от 1 август, а след това замразяване за следващите 2 години. Спрямо миналата година увеличението е със 189 евро или 8%.
Всички пенсии и социални плащания ще се получават без забавяне, каза социалният министър
Увеличават се и минималните осигурителни прагове, като за първи път те ще надхвърлят минималната работна заплата. От тези мерки държавата очаква в хазната да влязат 130 млн. евро допълнителни приходи за пенсии и обезщетения.
Същите остават обезщетенията за безработица, както и за отглеждане на дете до 2 години, което и тази година ще е 398 евро.
Пенсиите ще се осъвременяват по Швейцарското правило от 1 юли. Минималната трябва да стане 347 евро, а средната - 543, което е с 45 евро повече. Максималната остава без промяна.
Бюджетът гарантира всички социални плащания, увери социалният министър. И бизнесът, и синдикатите обаче обявиха, че не подкрепят предложения от държавата план-сметка.
Преди месец Тереза Николова получава първите майчински за втората година от 398 евро и 81 цента. "Ако нямам хора, които да ми помагат, не мога да се справя. Аз се ограничавам в храната за себе си. Моята леля има близнаци и получава майчинство като за едно дете", споделя Николова.
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В сметките на държавата тази година не е планирано повишаване на майчинските, тъй като бюджетът не е реформаторски, а възможния. "С този бюджет гарантираме категорично всички социални плащания, обезщетения и пенсии, които ще бъдат обезпечени без забавяне и ще бъдат изплащани в рамките на цялата година", заяви социалният министър Наталия Ефремова.
Така от 1 юли пенсионерите трябва да получат осъвременяване по Швейцарското правило. Увеличение има и при социалната. На Росица Янкова ѝ предстои след 5 години да започне да получава тази пенсия. "Живея в Бургас в Център за временно настаняване. Остават 5 дни и оставам на улицата. Трудно ми е, не знам къде да отида. Аз съм работила, но всичко е било "на черно". Бях в чужбина 9 години", споделя жената.
По-високи осигуровки и по-скъпи винетки в Бюджет 2026
Увеличените максимален осигурителен доход и минимални осигурителни прагове не се харесаха на бизнеса. "Сега се прави едно стъпаловидно покачване между 12 и 70% на отделните категории квалификационни групи в различните икономически дейности, което ще се случи от 1 август. По същия начин и с максималния осигурителен доход - неговото увеличение е предвидено също за 1 август. На този етап няма да подкрепим проекта на бюджета", заяви заместник-председателят на БСК Мария Минчева.
Синдикатите, от своя страна, подкрепят вдигането на максималния осигурителен праг, но не и бюджета на общественото осигуряване в цялост. "Идвам с нагласата да гласувам против. Отново не се изпълнява Кодексът за социално осигуряване, определящ съотношението между максималния осигурителен доход и максималната пенсия. Максималният осигурителен доходи по закон трябва да е размер на 4 360 евро. Тук се предлага нещо съвсем различно за пореден път", каза президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.
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