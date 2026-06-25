Малко над 5 милиарда и 256 милиона евро са средствата в проектобюджета за 2026 г., предвидени за Здравната каса. Надзорният съвет към НЗОК прегледа и прие единодушно предложението на държавата за парите за здраве.

Увеличението на парите за здраве тази година е с 8,5 на сто спрямо заложените средства за 2025 г. И в приходната, и в разходната част средствата, които се предвиждат, са над 412 млн. евро.

За държавните служители в сектор здравеопазване ще важи промяната, която Министерството на финансите въведе, а именно осигуровките на служителите да се поемат и от самите тях, като съотношението ще е 80 към 20, а поетапно то ще стигне до съотношение 60 към 40.

По-високи осигуровки и по-скъпи винетки в Бюджет 2026

За здравноосигурителни плащания са предвидени над 4,933 млрд. евро, което е увеличение с близо 396 млн. евро спрямо средствата през 2025 г. За болничната помощ са заложени над 2,341 млрд. евро или увеличение с повече от 217 млн. евро, като тук са включени средства и за медицинския персонал в труднодостъпни райони.

За първична извънболнична помощ са заложени повече от 345 млн. евро, за специализирана извънболнична помощ - повече от 351 млн. евро. За денталната помощ са предвидени малко над 231 млн. евро. За медико-диагностична дейност са заложени над 168 млн. евро, което е с 13 млн. евро повече в сравнение с 2025 г.

За лекарства предвидените средства са над 1,3 млрд. евро, което е с над 123 млн. евро повече.

До 2 месеца след обнародването ще се подпишат рамкови договори с лекарски и зъболекарски съюзи, а оттам зависи дали ще има увеличения в заплати на лекари, медицински сестри и специализанти.