Снимка: Пресцентър на Министерството на здравеопазването
-
Защо плащаме все повече за лекарства, въпреки че сме здравноосигурени?
-
През 2025 г. българите са доплатили над 745 млн. лв. за лекарства по НЗОК
-
Хирурзи извършиха уникална операция на горила (ВИДЕО)
-
Безплатно имунизират бременни в третия триместър срещу респираторно-синцитиален вирус
-
Георги Петров: Заради разликите в цените на лекарствата от НЗОК изтичат над 100 млн. евро годишно
-
Защо някои лекарства са до три пъти по-скъпи у нас, отколкото в Гърция
Катя Ивкова заяви, че строителят иска удължаване на срока до края на годината
Министерството на здравеопазването няма да разреши ново удължаване на срока за пребазирането на Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски” в София. Това обяви здравният министър Катя Ивкова на брифинг в Министерския съвет. Тя подчерта, че проектът е сред ключовите инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко значение за подобряване на условията за лечение и работа.
По думите ѝ Министерството е изпълнило всички поети ангажименти по договора, включително анекса за извънредни строително-ремонтни дейности. Въпреки това строителят – фирма „Меаца”, настоява за нов анекс и удължаване на срока до края на годината.
Здравният министър разпореди проверка в МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Ловеч
„Това означава ново чакане от страна на пациентите и служителите в лечебното заведение. Такова забавяне няма как да бъде позволено и ще предприемем всички законови мерки проектът да бъде приключен в срок”, категорична бе Ивкова.
Тя допълни, че фирмата изпълнител има над 20 договора с МЗ за последните три години на обща стойност над 12 млн. евро. По конкретния проект за ДПБ „Св. Иван Рилски“ общото финансиране е в размер на 2,82 млн. евро с ДДС, като до момента са изплатени над 1,1 млн. евро.
Крайният срок за пребазирането на болницата по Плана за възстановяване и устойчивост е краят на август тази година и не подлежи на удължаване. От МЗ уточняват, че към момента няма риск за финансирането по ПВУ, но държавата ще изисква пълна отчетност и прозрачност.
⇒ Нарушения в болницата в Ямбол
Здравният министър информира и за резултатите от проверката на ДНСК в МБАЛ „Св. Панталеймон” в Ямбол, поискана от МЗ през юни. Докладът е установил редица нарушения на Закона за устройство на територията.
За изграждането и оборудването на болницата от 2019 г. до 2025 г. са изплатени над 75 млн. лв., а в момента се изискват нови 4,3 млн. евро. Ивкова е изискала от директора на лечебното заведение до следващия вторник да даде разяснения как възнамерява да отстрани констатираните пропуски.
„Хората в Ямбол чакат тази болница твърде дълго и повече няма да бъдат подвеждани. Ще настоявам всеки лев публичен ресурс да бъде изразходван законосъобразно и в интерес на пациентите“, заяви министър Катя Ивкова.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни