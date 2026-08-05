Министерството на здравеопазването няма да разреши ново удължаване на срока за пребазирането на Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски” в София. Това обяви здравният министър Катя Ивкова на брифинг в Министерския съвет. Тя подчерта, че проектът е сред ключовите инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко значение за подобряване на условията за лечение и работа.

По думите ѝ Министерството е изпълнило всички поети ангажименти по договора, включително анекса за извънредни строително-ремонтни дейности. Въпреки това строителят – фирма „Меаца”, настоява за нов анекс и удължаване на срока до края на годината.

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„Това означава ново чакане от страна на пациентите и служителите в лечебното заведение. Такова забавяне няма как да бъде позволено и ще предприемем всички законови мерки проектът да бъде приключен в срок”, категорична бе Ивкова.

Тя допълни, че фирмата изпълнител има над 20 договора с МЗ за последните три години на обща стойност над 12 млн. евро. По конкретния проект за ДПБ „Св. Иван Рилски“ общото финансиране е в размер на 2,82 млн. евро с ДДС, като до момента са изплатени над 1,1 млн. евро.

Крайният срок за пребазирането на болницата по Плана за възстановяване и устойчивост е краят на август тази година и не подлежи на удължаване. От МЗ уточняват, че към момента няма риск за финансирането по ПВУ, но държавата ще изисква пълна отчетност и прозрачност.

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Здравният министър информира и за резултатите от проверката на ДНСК в МБАЛ „Св. Панталеймон” в Ямбол, поискана от МЗ през юни. Докладът е установил редица нарушения на Закона за устройство на територията.

За изграждането и оборудването на болницата от 2019 г. до 2025 г. са изплатени над 75 млн. лв., а в момента се изискват нови 4,3 млн. евро. Ивкова е изискала от директора на лечебното заведение до следващия вторник да даде разяснения как възнамерява да отстрани констатираните пропуски.

„Хората в Ямбол чакат тази болница твърде дълго и повече няма да бъдат подвеждани. Ще настоявам всеки лев публичен ресурс да бъде изразходван законосъобразно и в интерес на пациентите“, заяви министър Катя Ивкова.

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Редактор: Мария Барабашка