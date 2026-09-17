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Мария Юнакова призова темата да намери място и в образователната система
Младите хора трябва да бъдат по-добре информирани за своите репродуктивни възможности още преди да започнат да планират създаването на семейство. За това призова Мария Юнакова, заместник-председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, в ефира на NOVA NEWS.
По думите ѝ промените в обществените и икономическите условия в световен мащаб водят до промяна в приоритетите на младите хора. Все по-често на преден план са професионалната реализация и постигането на финансова сигурност, а създаването на семейство и родителството остават на по-късен етап.
„Това обаче е в противоречие с физиологията и биологията“, коментира Юнакова. Според нея репродуктивните специалисти ежедневно се сблъскват с недостатъчна информираност, особено сред жените, относно факторите, които влияят върху репродуктивните им възможности.
Данните от ново проучване показват, че едва 46% от младите европейци познават факторите, които оказват влияние върху репродуктивното здраве. Юнакова смята, че темата трябва да намери място и в образователната система, за да могат младите хора да получават достоверна информация за своето репродуктивно здраве.
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„Максималният репродуктивен потенциал, особено при жената, е във възрастта между 20 и 30 години. Това обаче не се вписва в плановете на младите хора в съвремието“, посочи тя.
По думите ѝ най-добрият период за репродукция при жената е преди навършването на 35 години. Възрастта обаче не е единственият фактор, който има значение. Начинът на живот също оказва влияние върху репродуктивното здраве – физическата активност, балансираното хранене, поддържането на оптимално тегло и механизмите за намаляване на стреса са важни както за женския, така и за мъжкия организъм.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
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