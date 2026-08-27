Комисията по здравеопазване в парламента изслушва кандидатите за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса.

За управител на касата има две предложения - д-р Владимир Даскалов от „Прогресивна България“ и Станимир Михайлов от „Продължаваме Промяната“. Предложение за подуправител беше направено единствено от „Прогресивна България“ и то е Здравко Шушков.

Парламентът решава за новото ръководство на НЗОК

Новият избор идва, след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски и подуправителя проф. Момчил Мавров след подадените от тях оставки.

Редактор: Цветина Петкова