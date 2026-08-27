Снимка: БГНЕС
-
Изборът на нов ВСС: Тест дали заявките за съдебна реформа ще станат действия
-
Кои ще са кандидатите за президентския вот и кой може да обедини по-широка подкрепа
-
Правителството решава колко ще струва провеждането на президентския вот
-
Николай Младенов: „Хамас“ се съгласи да предаде властта в Газа
-
Кандидат-президентските двойки: Кои са сигурните имена и кои остават под въпрос
-
След осем часа в Москва: Тръмп разкри защо шефът на ЦРУ е бил в Русия
Новият избор идва, след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на предишните
Комисията по здравеопазване в парламента изслушва кандидатите за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса.
За управител на касата има две предложения - д-р Владимир Даскалов от „Прогресивна България“ и Станимир Михайлов от „Продължаваме Промяната“. Предложение за подуправител беше направено единствено от „Прогресивна България“ и то е Здравко Шушков.
Парламентът решава за новото ръководство на НЗОК
Новият избор идва, след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски и подуправителя проф. Момчил Мавров след подадените от тях оставки.Редактор: Цветина Петкова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни