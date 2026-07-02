Народното събрание ще обсъди днес ключови кадрови промени в Националната здравноосигурителна каса, включително избора на нов подуправител и предсрочното освобождаване на настоящото ръководство на институцията.

Депутатите трябва да гласуват кандидатурата на д-р Асен Меджидиев за поста подуправител на НЗОК. Той беше номиниран от „Прогресивна България“ през юни и остана единственият претендент за длъжността. Миналата седмица Меджидиев представи пред парламентарната комисия по здравеопазване своите приоритети и виждания за управлението на касата. Гласуването на кандидатурата му беше отложено на предишното пленарно заседание поради изчерпване на времето за работа.

Здравната комисия изслуша единствения кандидат за втори подуправител на НЗОК

Успоредно с това парламентът ще разгледа предложенията за предсрочно прекратяване на мандатите на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски и на неговия заместник проф. Момчил Мавров. Двамата подадоха оставки през юни, като първо това направи Стефановски, а часове по-късно и Мавров.

Исканията за освобождаването на ръководството на здравната каса бяха внесени от „Прогресивна България“, а впоследствие получиха подкрепа и от други парламентарни сили. От „Демократична България“ настояха за оставката на проф. Мавров, когото определиха като символ на порочни практики в системата на здравеопазването. Подобна позиция зае и парламентарната група на ДПС, която призова за смяна на цялото ръководство на касата.

Редактор: Цветина Петкова