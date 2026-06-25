Парламентарната здравна комисия ще изслуша д-р Асен Меджидиев, който е единственият кандидат за втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса.

Процедурата по избор започна по спешност след като досегашното ръководство в лицето на управителя доц. Петко Стефановски и заместника му проф. Момчил Мавров подадоха оставки.

„Прогресивна България“ номинира Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

Те обаче все още не са гласувани в пленарна зала, а депутатите започнаха процедурата по избор на втори подуправител.

Редактор: Цвета Лазаркова