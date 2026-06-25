Снимка: БГНЕС, архив
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Процедурата по избор започна по спешност заради оставките на досегашното ръководство
Парламентарната здравна комисия ще изслуша д-р Асен Меджидиев, който е единственият кандидат за втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса.
Процедурата по избор започна по спешност след като досегашното ръководство в лицето на управителя доц. Петко Стефановски и заместника му проф. Момчил Мавров подадоха оставки.
„Прогресивна България“ номинира Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК
Те обаче все още не са гласувани в пленарна зала, а депутатите започнаха процедурата по избор на втори подуправител.Редактор: Цвета Лазаркова
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