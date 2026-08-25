Ваксинирани само по документи или защо имунизирани деца в Ловешко боледуват от морбили? От Българския лекарски съюз призоваха за конкретни доказателства около сигналите за отчетени поставени ваксини, без те действително да са направени.

Екип на NOVA направи проверка.

За няколко години 12 лекари от област Ловеч са глобени и дадени на прокурор за нарушаване на имунизационния календар

Радостина има две деца. От месец е в Угърчин на семейната вила. Така разбира за епидемията от морбили в региона и взема мерки.

„Ограничавах децата да играят на площадката, въпреки че са ваксинирани. Останалите не са, доколкото разбрах“, казва Радостина.

В Угърчин има две практики на общопрактикуващи лекари.

Д-р Еков е отскоро в града. От РЗИ вече са го проверявали обстойно дали е поставил ваксини за морбили. „Моята практика е от януари 2023 г. Тези пациенти, за които става въпрос, много по-отдавна са имунизирани“, казва д-р Никола Еков.

При другата практика - на д-р Петър Христов, са засечени 15 случая на ваксинирани деца, които се разболяват от морбили. Докторът е категоричен, че е ваксинирал реално децата. Не знае защо обаче има разболели се. „Не мога да ви кажа. Няколко деца бяха имали контакт с друго семейство, на което децата бяха в тежко състояние. Вероятно са се заразили оттам“, казва д-р Христов.

В Ловешка област случаите на морбили са 82. При повечето от тях има данни за поставени една или две ваксини. Затова здравната инспекция започва и изследване на половината деца, за които се е оказало, че нямат антитела.

„Това ни навежда на мисълта за фиктивна ваксинация, но е много трудно за доказване“, казва директорът на Дирекция „Заразни и паразитни болести“ в РЗИ – Ловеч, д-р Даринка Дочева.

Конкретни доказателства за случаите, при които лични лекари отчитат имунизации, без те действително да са направени, поиска председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов. „При доказани случаи на непоставена, но отчетена ваксина, БЛС категорично не застава зад подобни практики", заяви д-р Брънзалов.

БЛС: При доказани случаи на фалшиво отчетени ваксини санкциите трябва да са сериозни

А Радостина, която е с децата за лятната ваканция в Угърчин, поведението и на лекари, и на родители определя само по един начин:

„Безотговорно! Първо към децата и семейството, и после към близките – приятели, дори и непознати на площадката. Това е безотговорно.“