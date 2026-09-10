България вече има Национална стратегия за гериатрична грижа до 2030 г., но системата продължава да се сблъсква с фрагментирани услуги и сериозен недостиг на кадри. В предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS адвокатът по медицинско право д-р Мария Петрова подчерта, че често възрастта на пациента се използва като оправдание за липса на качествена медицинска грижа.

„Възрастта се превръща в предпоставка всички неудачи, свързани със здравето на тези хора, да бъдат обяснявани само с това, че са стари”, заяви д-р Петрова. Тя поясни, че често близките чуват, че лечението не си струва, тъй като пациентът е над 75 или 80 години.

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Според д-р Петрова финансовите параметри в здравеопазването често стоят над нуждите на болните. Тя обърна внимание на начина, по който работят клиничните пътеки и кога се изписват възрастните пациенти.

„Клиничната пътека има минимум дни, за да бъде платена на болницата, но тя няма максимум. Докато не се бележи подобрение, лечебното заведение не би следвало да изписва пациента само защото финансовите параметри го налагат”, подчерта тя.

Беше засегната и ролята на общопрактикуващите лекари, които са принудени да поемат огромна и разнородна отговорност без почивка.

„Идеята за личните лекари е добре измислена, но по български е зле изпълнена. Не може един човек да покрива грижата от новородено до възрастен пациент, да наблюдава бременни и да се грижи за пациенти след инсулт”, заключи д-р Петрова.

Според нея решението е в реорганизация на болничната мрежа и преосмисляне на броя на лечебните заведения спрямо наличния персонал, за да се гарантира безопасността на пациентите.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка