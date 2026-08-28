Лекари в град Коня, Централна Турция, отстраниха успешно 12,88-килограмово туморно образувание от корема на 48-годишна пациентка.

Жената се обърнала към Градската болница в Коня с оплаквания от силни болки и подуване в коремната област. При извършените изследвания медицинският екип установил формация с размери около 30-35 сантиметра, изпълваща цялата коремна кухина.

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По време на хирургическата интервенция е установено, че образуванието произлиза от десния яйчник. Операцията е преминала успешно и без усложнения, съобщи гинекологичният онкохирург д-р Съткъ Йозбилгеч.

„Образуванието бе изпратено за спешен патологичен анализ, който показа, че се касае за доброкачествен тумор. Пациентката се възстановява добре и се предвижда да бъде изписана до два дни”, посочва д-р Йозбилгеч пред агенцията.

По думите му коремът на жената е бил с размери, съответстващи на бременност в 38-40 гестационна седмица. Въпреки огромния размер на тумора, пациентката дълго време не му обръщала внимание и продължавала да води обичайния си начин на живот.

Медицинският екип апелира жените да преминават през редовни профилактични гинекологични прегледи и да не чакат подобни образувания да достигнат застрашаващи размери, допълва Анадолската агенция.

Редактор: Мария Барабашка