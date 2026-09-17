Ирландската обществена телевизия RTÉ потвърди, че Ирландия няма да участва в песенния конкурс „Евровизия“ догодина, а медията няма да излъчва и самото събитие. Решението е свързано с продължаващата загуба на човешки животи в Газа и хуманитарната криза там.

В официално изявление RTÉ посочва, че позицията на телевизията относно участието в конкурса „остава непроменена“. От медията заявяват още, че са „дълбоко обезпокоени“ от продължаващия отказ на независими международни журналисти да получат достъп до територията.

Нидерландия може да се завърне на „Евровизия“ 2027 след интерес от страна на обществения оператор NPO

Решението на RTÉ идва, след като Ирландия се оттегли и от конкурса през 2026 г. във Виена. Тогава Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) потвърди, че израелската обществена телевизия KAN ще има право да участва в състезанието.

RTÉ взе решение и да не излъчва конкурса през 2026 г.

Ирландия беше една от петте държави, които не участваха в "Евровизия" 2026. Освен нея това бяха Исландия, Нидерландия, Словения и Испания, които осъществиха най-големия бойкот в историята на конкурса.

За момента EBU все още не е обявил окончателния списък на държавите, които ще участват в конкурса през 2027 г.

Междувременно испанската RTVE е отложила обсъждането на участието си в конкурса и вероятно ще поиска удължаване на срока за отговор. Така обществената телевизия на Испания ще се присъедини към Исландия, Белгия, Унгария, Нидерландия и Словения, които вече са получили допълнително време за вземане на решение.

Конкурсът през следващата година ще се проведе в България, след като DARA спечели "Евровизия" 2026 във Виена с песента „Bangaranga“. Това е първата победа на България в историята на конкурса. Полуфиналите на събитието през 2027 са насрочени за 11 и 13 май, а големият финал ще се проведе на 15 май в "Арена Бъргас".

Нидерландският телевизионен оператор AVROTROS също обяви, че няма да участва в Eurovision 2027. Отговорността за евентуалното нидерландско участие вече се връща към NPO - организацията, която обединява обществените радио- и телевизионни оператори в Нидерландия.

По време на тазгодишния конкурс във Виена директорът на Eurovision Мартин Грийн заяви, че се надява да бъде намерен „път обратно“ за RTÉ и останалите телевизии, които са се оттеглили.

По думите му позицията на EBU е, че KAN, като обществен оператор на Израел, не носи отговорност за действията на израелското правителство. Грийн същевременно призна загрижеността, изразена от телевизиите, които са решили да не участват.

Ирландия участва за първи път в Eurovision през 1965 г. Заедно с Швеция страната е рекордьор по брой победи – Ирландия е печелила конкурса седем пъти. Последната ѝ победа е през 1996 г., когато Аймиър Куин триумфира с песента „The Voice“.

ВСИЧКО ЗА ДОМАКИНСТВОТО НИ НА „ЕВРОВИЗИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Георги Иванов